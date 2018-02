Unentgeltliche Nachhilfestunden für Abiturienten

Donnerstag, 15. Februar 2018

dd. Kronstadt – Wie auch in vergangenen Jahren bietet die Transilvania-Universität auch heuer unentgeltliche Nachhilfestunden für Lyzeaner an, die vor dem Abitur stehen. Unterstützung erhalten die Schüler von Hochschulprofessoren in zwei Fächern: Rumänisch und Mathematik. Im Fach Rumänisch werden sieben Vorbereitungskurse beginnend mit dem 23. Februar geboten.



Diese finden jeden Freitag ab 16 Uhr, im T-Gebäude am Rudolfsring/Bulevardul Eroilor Nr. 25 statt. Dabei wird besonders Gewicht auf Textinterpretation, Rhetorik und Kommunikation gelegt. Im Fach Mathematik werden 13 Vorbereitungskurse angeboten, beginnend mit dem 1. März. Diese finden im P-Gebäude der Uni in der Bahnstraße/Iuliu Maniu-Str. Nr. 50 jeden Donnerstag ab 18 Uhr statt. Die Teilnahme an diesen Nachhilfestunden ist unentgeltlich. Erwartet werden Schüler der 12. aber auch 11. Klassen von Kronstadt/Braşov, sowie auch aus dem Umland. Dadurch beabsichtigt die Leitung der Universität mehr Studienanwärter für das nächste Hochschuljahr heranzuziehen.