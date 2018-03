Unsere Arche

Ein kunstpädagogisches Projekt in Fogarasch

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 16. März 2018

Kronstadt – Seit einigen Tagen arbeiten Schüler an einem kunstpädagogischen Projekt unter Leitung des bosnischen Künstlers Edin Bajric, der in Deutschland lebt, wie uns Cornelia Hemmann ifa-Kulturmanagerin, mitteilte. Praktisch wird eine Arche errichtet, die in ihrem Hafen einlaufen wird. Dabei wird von dem Gedanken ausgegangen, was würde ich mitnehmen. Seit Tagen wird an dem Projekt gearbeitet, wobei die Arche mit Gedanken, Bildern, Malereien und Worten von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die dieser Frage nachgegangen sind, gefüllt wird. An dem Projekt sind Schüler folgender Schulen beteiligt: die Allgemeinschule „Ovidiu Densușianu“ und das Doamna-Stanca-Kolleg von Fogarasch/Făgăraș, das Kronstädter Johannes-Honterus-Lyzeum und das Dr. Ioan-Meșotă-Kolleg, das Heimes Canaan aus Schirkanyen/Șercaia, die Allgemeinschulen von Bekokten/Bărcut und Schirkanyen. Unterstützt wird das Projekt von der Evangelischen Kirche A.B. von Fogarasch.



Am Sonntag, dem 18. März, wird die Werkstatt zwischen 14 – 17 Uhr, bei der Negru-Vodă-Stiftung geöffnet, wobei die Besucher einen kreativen Beitrag zum Projekt erbringen können. Das gesamte Kunstwerk wird dann am Donnerstag, dem 22. März, 12 Uhr, in der Negru-Vodă-Stiftung und in dem „Hafen“ von Fogarasch, beide auf dem Republicii-Platz im Stadtzentrum, vorgestellt.