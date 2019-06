Unterkunftsimprovisationen beim Stadtfest

„Custom Reșița“ hat großes Interesse geweckt

Von: Werner Kremm



Donnerstag, 20. Juni 2019

Reschitza – Das Gemisch von Newcomern und Altbewährten, die erstmalige Nutzung eines zum Freilichtveranstaltungsraum ausgebauten Bergplateaus oberhalb der Stadt (zehn Minuten Gehweg von den nächstgelegenen Stadtstraßen entfernt) und die bereits seit 2018 gerührte Werbetrommel für „Custom Reșița“ haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Genaue Zahlen betreffs bislang verkaufter Tages- oder Dreitageskarten werden keine genannt, aber seit Monaten sind alle Unterkunftsplätze in der Zeitspanne des ersten Juliwochenendes (5.-7. Juli) belegt, die man übers Internet reservieren kann.



Alle Schulinternate, die vom Rathaus Reschitza mitfinanziert werden, sollen ebenfalls als Unterkünfte für die Festivalteilnehmer zur Verfügung gestellt werden. So etwas kann um 50 Lei/Tag reserviert werden. Das Rathaus Reschitza wirbt aber entschlossen fürs Zelten: „Unsere Natur ist auch Eure Natur. Wir wissen es so gut wie du auch, dass es eine Menge Gründe gibt, weswegen es ok ist, mit dem Zelt zu Custom Reșiț]a zu kommen. Deshalb haben wir ein Supercamping im Fußballstadion eingerichtet. Das liegt zehn Gehminuten vom Festivalplateau entfernt. Du findest dort Duschen, Sterne und Kleinholz für ein komplettes Festivalgefühl. Und das kostet bloß 35 Lei. Dafür hast du dann ein Armband, das dir zum Campinggelände jederzeit freien Zutritt gewährt – nicht aber zum Gol-Berg, wo eine eigene Eintrittskarte nötig ist. Schreibt an camping@custom.resita.ro und reserviert rechtzeitig!“ Bürgermeister Popa zu den Bedenken um den Zustand des Rasens nach so einem Zeltwochenende: „Auf dem Rasen des Fußballfeldes wird nicht gezeltet. Nur rundherum ums Spielfeld. Platz ist ausreichend vorhanden.“



Für Biker wurde das ehemalige Ferienlager Râul Alb reserviert, von wo Shuttleverkehr zum Festivalort gesichert wird, Fußgänger oder Autofahrer, die ihre Autos für ein Bierchen unterm (hoffentlich) gestirnten Himmel ruhen lassen wollen, können im und rund ums Domantal-Stadion zelten, wo ihnen die minimalsten Hygienebedingungen gesichert werden und von wo es zu Fuß zehn Minuten bis auf das gegenüber liegende Bergplateau sind. Zum Festivalort wurden in den vergangenen Monaten mehrere Zufahrtsstraßen angelegt, Schotterstraßen. Auch aus der Stadt – die zum Gol-Berg fernsten Standorte auf Reschitzaer Stadtgebiet sind rund 20 km entfernt – wird Shuttleverkehr gesichert.



Für nachhaltige musikalische Eindrücke sollen am ersten Tag, dem Freitag, am 5. Juli, Camera 101, Rockabella, Gândul Mâței, Altar, Celelalte Cuvinte, The Rasmus und Doro sorgen. Samstag übernehmen Dimitri´s Bats, Baby Elvis, Melting Dice, Alternosfera, Massive Wagons, John Newman und die vielerwarteten Rockpensionisten von Uriah Heep den Staffelstab. Abgeschlossen wird das Festival am Samstag mit Adam´s Nest, Multiverse, The Road Band & Dean Bowman, Alex Calancea & Lupii, Byron, Udo und nicht zuletzt Emir Kusturica & the No Smoking Orchestra, die den balkanischen Geist der meisten der Teilnehmer und mittels Musik und Show ein besonderes Gefühl der Zusammengehörigkeit zu wecken verstehen.