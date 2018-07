Unterschriftensammlung in Agnetheln

Gegenwart und Zukunft vor Menschen mit persönlichen Absichten und Interessen schützen

Von: Vlad Popa



Dienstag, 17. Juli 2018

Der USR-Vorsitzende Dan Barna nimmt an den Unterschriftensammlungen in den verschiedenen Ortschaften aktiv teil. Foto: USR Hermannstadt

Hermannstadt – Über 400 Bewohner der Stadt Agnetheln/Agnita unterzeichneten in weniger als vier Stunden für die Unterstützung der Volksinitiative „Ohne Straftäter in öffentlichen Ämtern“ vergangenen Samstag. An der Aktion beteiligten sich Freiwillige der #FărăPenali, der USR-Vorsitzende Dan Barna und der Agnethler USR-Vorsitzende Alin Vezure.



„Die Bürger haben unterzeichnet, weil sie sich wünschen, dass diejenigen, die stehlen, sei es von den benachteiligten Kindern, sei es von den öffentlichen Geldern, oder bereits endgültig strafrechtlich verurteilt wurden, nicht mehr für Führungspositionen kandidieren. Unser Vorhaben ist selbstverständlich und soll das immer stärkere Bedürfnis befriedigen, unsere Gegenwart und Zukunft vor den Menschen mit persönlichen Absichten und Interessen zu schützen“, so der Agnethler USR-Vorsitzende Alin Vezure.

„Auch in Agnetheln, so wie in ganz Rumänien, fühlen die Menschen, dass ihnen das Land weggenommen wird und sind aufgebracht. Den schmerzlichsten Gedanken drückte ein 64 Jahre alter Herr mit Tränen in den Augen aus: ‘Ich kann meinen Enkel ein Mal im Jahr küssen, zu Weihnachten, weil ein paar Mistkerle, die den armen Kindern das Geld klauen, dieses Land missbrauchen und meine Kinder dazu gebracht haben, das Land zu verlassen’“, so der USR-Vorsitzende Dan Barna.



Unterschriften können für die Volksinitiative nur noch bis 10. August gesammelt werden. Diejenigen, die zur Sammlung der landesweit 500.000 notwendigen Unterschriften beitragen wollen, können die für ihre Ortschaften bestimmten Listen bei der Internetadresse www.farapenali.ro herunterladen und sie ihren Familien, Freunden oder Nachbarn zur Unterzeichnung vorlegen.

In Hermannstadt können die Listen am Sitz der USR in der Schewisgasse/Bulevardul Victoriei 14, montags bis freitags zwischen 9 und 14 Uhr abgegeben werden.