Unterschriftensammlung in Mediasch

Volksinitiative kann am Samstag unterzeichnet werden

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 14. Juni 2018

Dan Barna (re.) nimmt regelmäßig an den Unterschriftensammlungen teil.

Foto: USR Hermannstadt

Hermannstadt - Die Bürger in und um Mediasch laden der Vorsitzende der Union Rettet Rumänien (USR), Dan Barna, und die USR Mediasch zu ihrer Unterschriftensammlung im Rahmen der Volksinitiative „Ohne Straftäter in öffentlichen Ämtern“ ein. Die Aktion findet am Samstag, den 16. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr, am Marktplatz/Piața Ferdinand statt. Der USR-Vorsitzende wird bei dieser Gelegenheit ab 8.30 Uhr am Lebensmittelmarkt anwesend sein und ab 10 Uhr im Bereich der großen Apotheke am Marktplatz den Bürgern für Gespräche zur Verfügung stehen.



„Die Bürger wollen die Initiative unterstützen und meine Kollegen und ich haben zahlreiche Anfragen diesbezüglich erhalten. Weil wir uns wünschen, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich an der Sammlung der 500.000 Unterschriften auf Landesebene zu beteiligen, laden wir die Mediascher ein, sich an der Reform der politischen Klasse mit diesem ersten Schritt zu beteiligen“, so Claudiu Mureșan, der Vorsitzende der USR Mediasch.



Die Initiative beabsichtigt die Änderung des Artikels 37 der Rumänischen Verfassung und die Verhinderung der Kandidaturen vorbestrafter und noch nicht rehabilitierter Personen für öffentliche Ämter.



„Die Bürger haben die Initiative in letzter Zeit verstärkt unterzeichnet, zum einen aufgrund des jüngsten Beschlusses des Verfassungsgerichtes, zum anderen infolge der Großkundgebung der PSD, bei der es um Liviu Dragnea ging und diejenigen, die in den anderthalb Jahren seit den Wahlen Rumänien in die Knie gezwungen haben. Sie haben aber auch in der Hoffnung unterzeichnet, dass Rumänien in Zukunft von ehrlichen und fähigen Leuten regiert wird. Es ist unsere Pflicht, verantwortungsbewusste Bürger zu sein und uns jetzt mehr denn je einzusetzen um die politische Mehrheit in Rumänien zu ändern“, so der Abgeordnete Dan Barna.



Diejenigen, die sich an der Volksinitiative aktiv beteiligen wollen, können die für ihre Ortschaft bestimmte Unterschriftenliste bei der Internetadresse www.farapenali.ro herunterladen und ebenda Informationen zum Ausfüllen der Listen erfahren.