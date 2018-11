USR gründet Ortsverband in Heltau

Von: Michael Mundt



Mittwoch, 14. November 2018

Hermannstadt - Die Partei „Union Rettet Rumänien“ (USR) hat in Heltau/Cisnădie einen neuen Ortsverband gegründet und bereits eine Führung gewählt. Vorsitzerin ist Rodica Vel]an, ihre Stellvertreter sind Anca Tătaru, Mihaela Seuşan, Liviu Coman, Sorin Haidău und Valentin Cojocariu. Velţan ist Ökonomin und verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzen, Rechnungswesen, Finanzanalyse und Risikomanagement. Die 39-Jährige hat sich neben dem Job und der Leitung eines Familienunternehmens für die Politik entschieden.



„Ich habe mich für die Politik entschieden, weil ich an das Potenzial unseres Landes glaube und ich denke, dass wir mehr verdienen. Ich habe mich für die USR entschieden, weil ich ein Anhänger von Transparenz und Meritokratie bin, und dies bietet die USR mir“, so Rodica Velţan über ihre Motivation. „Wir sind in Heltau ein junges Team mit vielfältigen und gut ausgebildeten Leuten. Ich bin überzeugt, dass wir zusammenwachsen und Lösungen für die Probleme aller Einwohner unserer Stadt finden werden. Unser Motto lautet: Wir arbeiten zusammen! Wir schaffen es gemeinsam!“



Rodica Vel]an und ihre Stellvertreter wurden für ein Mandat von sechs Monaten gewählt. „Ich habe die Zuversicht, das die Führung des neuen USR-Ortsverbandes in Heltau positiven Einfluss auf die Bewohner des „alten Zentrums“ hat, genau wie auf das Architektenviertel und Michelsberg/Cisnădioara. Sie sind Menschen mit vielfältigen und sich ergänzenden Fähigkeiten, und ihre Berufserfahrung zusammen mit dem Wunsch nach Veränderung gibt ihnen alle Voraussetzungen für den Erfolg mit auf den Weg“, sagte der Hermannstädter USR-Vorsitzer Adrian Echert.