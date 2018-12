Veranstaltungen in der Adventszeit

Weihnachtsmarkt in Maria Radna geplant

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 14. Dezember 2018

Radna/Temeswar - Die Vorweihnachtszeit lässt in Maria Radna, im Kreis Arad, einen Weihnachtsmarkt über die Bühne gehen. Am Samstag, dem 15. Dezember, findet dieser Markt im touristischen Infozentrum statt, umrahmt von einem kulturell-religiösen Programm.



Um 10.30 Uhr ist eine Heilige Messe in der Basilika geplant. Es folgen ein Weihnachtskonzert und eine Führung durch Kloster und Basilika. Am Nachmittag begrüßen die kleinsten Teilnehmenden am Weihnachtsmarkt den Weihnachtsmann, der um etwa 16 Uhr erwartet wird.



Spenden werden in der Zeit vor Weihnachten an vielen Orten gesammelt. In der Josefstädter Pfarrkirche wird im Rahmen der Heiligen Messe am dritten Adventssonntag, dem 16. Dezember, eine Kollekte für die alten und kranken Mitglieder der Pfarrei veranstaltet. Aus den gesammelten Geldern bereiten die Frauen aus der Gemeinschaft 120 Weihnachtspakete vor.



In der Adventszeit werden in den römisch-katholischen Kirchen spezifische Gottesdienste, sogenannte „Rorate“-Messen, zelebriert. Diese finden vor dem Sonnenaufgang statt. Eine solche Eucharistiefeier wird für Mittwoch, den 19. Dezember, um 6 Uhr, in der Millenniumskirche in der Temeswarer Fabrikstadt geplant.



Am 18. Dezember hält der Kanzleidirektor des Bischöflichen Ordinariats, Nikola Lauš, im Rahmen der Abendmesse (18 Uhr) einen Vortrag in der Domkirche zum Heiligen Georg. Darin versucht der Domherr, eine Antwort auf die Frage zu geben: „Weihnachten ohne Christus? Gibt es ein Fest ohne den Gefeierten?“