Verkehrseinschränkungen am Wochenende

Von: Dieter Drotleff



Donnerstag, 22. März 2018

Kronstadt – Am Wochenende findet die 47. Auflage der Kronstädter Auto-Rally statt. Dadurch gibt es innerhalb der drei Tage 23. - 25. März, an denen diese ausgetragen wird, mehrere Verkehrseinschränkungen im Kronstädter Stadtzentrum wie auch auf der Straße, die zur Schulerau/Poiana Brașov führt. Am Freitag, dem 23. März wird der Marktplatz/Piața Sfatului zwischen 17 – 22 Uhr von der festlichen Eröffnung der Rally blockiert sein. Am Samstag, dem 24. März wird der Abschnitt zwischen der Kreisbibliothek und dem Sică-Alexandrescu-Theater zwischen 18 – 23 Uhr ganz gesperrt sein. Desgleichen können auch die Zufahrtsstraßen zum Rudolfsring/Bv. Eroilor, zwischen Modarom und Star-Kaufhaus, um den Zentralpark, die Parkplätze bei der Hauptpost und dem Bürgermeisteramt nicht benützt werden. Die Straße, die zur Schulerau führt, wird am Samstag dem 24. März zwischen 11 – 16.30 Uhr, und am Sonntag dem 25. März zwischen 15 – 18.30 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt sein.