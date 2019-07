Verkehrseinschränkungen auf der DN 7

Von: Andreea Oance



Mittwoch, 03. Juli 2019

Diemrich - Auf der Nationalstraße DN 7 wird bis Samstag zwischen den Ortschaften Simeria und Sântuhalm am Bahnübergang Simeria - Hunedoara gearbeitet. Somit werden in der Gegend auf der DN 7 bis 6. Juli Verkehrsbeschränkungen zu beachten sein. Die Arbeiten werden allein bei Tageslicht durchgeführt, so dass der Straßenverkehr abwechselnd in beiden Richtungen unterbrochen wird. Der Verkehr wird von Verkehrslotsen gesteuert.

Der Streckenabschnitt Diemrich/Deva – Simeria ist einer der am intensivsten befahrenen auf der DN 7. Die Straße wird von über 30.000 Fahrzeugen binnen 24 Stunden befahren. Um mögliche Staus zu vermeiden und den Verkehrsfluss in Sicherheit ablaufen zu lassen, empfehlen die Polizeibeamten den Autofahrern, in der Gegend der Arbeiten ein zivilisiertes Verhalten zu zeigen. Es wird empfohlen, mit geringer Geschwindigkeit zu fahren und mit großer Sorgfalt die Ampeln, die Verkehrslotsen und die Polizisten zu beobachten, ihrem Winken zu folgen und beim Wechseln der Fahrbahn frühzeitig die Absicht zu signalisieren.