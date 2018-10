Verkehrseinschränkungen

Von: Elise Wilk



Samstag, 13. Oktober 2018

Kronstadt- An diesem Wochenende findet auf dem Schulerauweg/Drumul Poienii eine Etappe der Nationalmeisterschaft für Autorennen statt. Die Kronstädter Verkehrsregie (RATBV) kündigt an, dass am Samstag zwischen 8.30 Uhr und 13 Uhr, bzw. zwischen 14 und 18.30 Uhr der Verkehr der Linie 20, die von der Postwiese/Livada Poştei bis in die Schulerau/Poiana Braöov fährt, eingestellt wird.



Dasselbe gilt für Sonntag zwischen 8.30 und 12 Uhr, bzw. 13 und 18.30 Uhr. Kronstädter, die am Wochenende in die Schulerau wollen, sollten deshalb lieber eine Wanderung machen. Das Wetter kündigt sich weiterhin sehr gut an.