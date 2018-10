Verkehrssperrung auf der A1 zwischen Şoimuş und Simeria

Mittwoch, 10. Oktober 2018

Temeswar - Der Verkehr auf der A1 zwischen Şoimuş und Simeria wird Mitte dieser Woche gesperrt. Ab dem heutigen Mittwoch, dem 10. Oktober, kann kein Auto mehr diese Strecke befahren. Die Maßnahme ist notwendig, um die Verbindung der vorhandenen Autobahnstrecke Diemrich/Deva – Broos/Orăştie mit dem vierten Abschnitt der Autobahnstrecke Lugosch/Lugoj – Diemrich zu schaffen. „Angesichts der großen Anzahl von Verkehrshinweisschildern, die auf Nationalstraßen anzulegen sind (auf DN 76, Verkehrsknoten mit DN 7 bei [oimus-Diemrich und DN 7 Simeria) und vor allem an den Ausfahrten der Autobahn, haben wir beschlossen, den Verkehr auf der A1-Strecke Şoimuş - Simeria für mehrere Wochen zu schließen“, heißt es seitens des Nationalen Unternehmens für die Verwaltung der Straßeninfrastruktur (CNAIR).



Die rund 13 Kilometer lange Strecke bleibt also in der Zwischenzeit geschlossen. In der kommenden Zeitspanne werden hier Verkehrsschilder montiert. Der Verkehr wird auf der Strecke Simeria – Diemrich auf Nationalstraße 7 erfolgen.



„Der Auftragnehmer hat zugesichert, dass alle erforderlichen Schritte unternommen werden, damit der Anschluss für eine effizientere Verbindung gewährleistet wird. Die Arbeiten sollen bis zum 15. November 2018 abgeschlossen werden“, heißt es des Weiteren in der CNAIR-Pressemitteilung.

Zusätzliche Informationen in Bezug auf den Zustand des Netzwerks der Landstraßen und Autobahnen kann man von der Webseite des Nationalen Unternehmens für die Verwaltung der Straßeninfrastruktur, auf http://cnadnr.ro/, sowie telefonisch unter 021-2643333, 021-9360 und 0800-800301 erhalten.