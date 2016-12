Vier Flüge täglich zwischen Hermannstadt und München

Mittwoch, 07. Dezember 2016

mm. Hermannstadt – Lufthansa führt ab dem 4. April 2017 eine zusätzliche Verbindung zwischen Hermannstadt/Sibiu und München ein. Von Montag bis Freitag wird es dann täglich vier Verbindungen zwischen beiden Städten geben. Zu den Flügen um 6.05 Uhr und 17.55 Uhr ab Hermannstadt kommt ein zusätzlicher Lufthansa-Flug um 12.30 Uhr. Einen weiteren Flug bietet Tarom derzeit um 18.25 Uhr an. Ab München starten die Lufthansa-Maschinen um 9.05 Uhr, 14.40 Uhr und 22.15 Uhr, Tarom um 10.25 Uhr.



Flughafendirektor Marius Ioan Gîrdea sagte bei dieser Gelegenheit: „Die am meisten frequentierte Route des Hermannstädter Flughafens, Hermannstadt – München, bestätigt erneut das Potenzial des Wachstums der Passagierzahlen des Flughafens. Mit der neuen Frequenz wird es unter der Woche täglich vier Verbindungen zwischen den beiden Flughäfen geben. Die Erwartungen und Bedürfnisse der Gemeinschaft spiegeln sich darin wieder, dass die Fluggesellschaften in den Sibiu International Airport investieren.“