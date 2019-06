Vier Mitglieder für internes Auswahlverfahren

USR-Senator Nicu Fălcoi will für Bürgermeisteramt kandidieren

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 19. Juni 2019

Temeswar – Wenn vorige Woche drei Kandidaten für das interne Auswahlverfahren in der Union Rettet Rumänien (USR) – Filiale Temeswar/Timișoara zur Bestimmung eines Bürgermeisterkandidaten feststanden, so sind es diese Woche bereits vier. Mit Nicu Fălcoi schließt sich nun der Kreis, wobei die Entscheidung am 20. Juli fallen wird. Die anderen drei Kandidaten sind Dominic Samuel Fritz, Aida Szilagyi und Alexandru Cadar (die ADZ berichtete).



Der Senator Nicu Fălcoi (52) schrieb sich als letzter in das interne USR-Auswahlverfahren zur Bestimmung eines Kandidaten für das Amt des Temeswarer Bürgermeisters ein. Der Ingenieur und ehemalige Pilot von Jagdflugzeugen ist ein bekanntes Gesicht der politischen Szene Temeswars. Letztes Jahr geriet er in die Medien, als Bürgermeister Nicolae Robu ihn aus der Innenstadt vertreiben wollte. Der Grund: Fălcoi und andere USR-Mitglieder waren dabei, Unterschriften für die Kampagne „Ohne Straftäter in öffentlichen Ämtern zu sammeln“. Nicu Fălcoi ist gebürtig aus Craiova im Kreis Dolj, nach Temeswar kam er vor knapp 30 Jahren.



Als allererster hat sich in den Wettbewerb Dominic Samuel Fritz (36) eingeschrieben. Der Gründer des Timișoara Gospel Project ist gebürtig aus Deutschland, die Stadt Temeswar hat er aber 2003 ins Herz geschlossen, als er hier ein freiwilliges soziales Jahr absolvierte. Der ehemalige Kanzleichef des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler bringt eine zehnjährige Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit, Diplomatie und öffentlichen Verwaltung mit. Sein Kandidatur-Video für das interne USR-Auswahlverfahren erfreute sich großen Erfolgs bei den Internetnutzern, sodass dem Bundesdeutschen gute Chancen vorliegen, der Bürgermeisterkandidat seitens der USR bei den Kommunalwahlen 2020 in Temeswar zu werden.



Aida Szilagyi, seit 1982 in Temeswar wohnhaft, Absolventin der Chemiefakultät an der TU Politehnica, plädiert für mehr Umweltfreundlichkeit in Temeswar. 2010 gründete sie den Verein „Centrul Național pentru Producție și Consum Durabile“, der sich für mehr Öko-Effizienz in der Industrie und den Übergang zu einer sogenannten „grünen Wirtschaft“ stark macht.



Der dritte Kandidat für das interne Auswahlverfahren, der aus Frauenbach/Baia Mare stammende Alexandru Cadar (42), Gründungsmitglied der USR Temeswar, ist ebenfalls Politehnica-Absolvent und Projektmanager innerhalb eines internationalen Unternehmens.

Der geeignete Bürgermeisterkandidat wird am 20. Juli durch die demokratische Abstimmung aller USR-Mitglieder festgelegt.