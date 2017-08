Vierte Banater Fahrradtour am Wochenende

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 23. August 2017

Temeswar – Die vierte Banater Fahrradtour findet am Samstag, dem 26. August, in der Westregion Rumäniens statt. Veranstaltet wird sie von dem Verein „Grün für Fahrräder“ und richtet sich an all jene, die gern Radfahren und am kommenden Wochenende Lust auf etwas Bewegung im Freien haben. Die Radtour startet um 8.30 Uhr am Temeswarer Dorfmuseum in unmittelbarer Nähe des Jagdwaldes. Interessierte Personen sollten allerdings schon früher am Treffpunkt erscheinen. Die Tour führt über Jahrmarkt – Janowa – Bencecul de Jos – Bencecul de Sus und zurück über Jahrmarkt und Giarmata Vii nach Temeswar. Die geplante Strecke ist 90 Kilometer lang und soll in etwa acht Stunden zurückgelegt werden. Unterwegs legen die Radfahrer Ess- und Trinkpausen ein. „Wir empfehlen die Radtour jenen Radfahrern, die schon etwas Erfahrung haben und sich in einem guten Gesundheitszustand befinden“, informieren die Veranstalter. Details und sonstige Informationen erhalten die Interessierten von Tourkoordinator Sergio Agoston (Tel. 0741202162) oder von seinem Stellvertreter Victor Moisa (Tel. 0751029494). Der Verein „Grün für Fahrräder“ veranstaltet jedes Jahr insgesamt sechs Banater Radtouren. Das Projekt hat sich seit 2009 bewährt. Das Ziel ist, den Radlern das Banat näher zu bringen und sie für den Sport im Freien zu begeistern. Die Teilnahme an den Banater Radtouren ist kostenfrei. Die richtige Ausrüstung und schon kann es losgehen: Am Samstag findet die vierte Banater Radtour statt.