Vierte Gaudeamus-Buchmesse

Von: Raluca Nelepcu



Donnerstag, 23. Mai 2019

Temeswar – Die Gaudeamus-Buchkarawane ist am gestrigen Mittwoch in Temeswar/Timişoara angekommen. Die Buchmesse von Radio Rumänien erlebt in diesem Jahr ihre vierte Auflage und erwartet die Bücherfreunde bis Sonntag, am 26. Mai, im Ausstellungspavillon am Opernplatz. Vor Ort wird die Messe von dem Gaudeamus-Team und den Mitarbeitern von Radio Rumänien Temeswar veranstaltet.



Fünf Tage lang bieten die beliebtesten Buchverlage in Rumänien und die Verkäufer von ausländischen Publikationen die neuesten Titel den interessierten Bücherfreunden an. Kinderbücher und Spiele mit erzieherischem Wert sind ebenfalls erhältlich. Die Buchmesse kann an Arbeitstagen zwischen 11 und 21 Uhr, am Samstag zwischen 10 und 21 Uhr sowie am Sonntag zwischen 10 und 18 Uhr besucht werden. Im Rahmen der Gaudeamus-Messe wird eine Tombola und die Misswahl „Miss Lectura“ veranstaltet. Außerdem findet der Lektürewettbewerb „Lectura la doi paşi“ für Lyzeumsschüler statt, der eigentlich die Lokalphase des Nationalen Lektürewettbewerbs „Mircea Nedelciu“ darstellt. Durch die Kampagne „Cărţile se întorc acasă“ (Die Bücher kehren nach Hause zurück), die von Radio Rumänien initiiert worden ist, können die Messebesucher jene Bücher, die sie nicht mehr brauchen, spenden, damit diese an Dorfbibliotheken oder andere ähnliche Stellen gespendet werden. Der Besuch der Messe ist kostenfrei.