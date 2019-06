Vom Bürgermeisteramt finanzierte Kulturprojekte bekanntgegeben

Von: Laura Căpăţână



Samstag, 29. Juni 2019

Kronstadt – Die Vertreter des Bürgermeisteramts Kronstadt/Braşov haben die 16 Gewinner von Kulturprojekten mit nicht rückzahlbarer Finanzierung bekanntgegeben. 25 Vereine hatten sich für die insgesamt 1.144.397 Lei beworben. Die Festivals und Kulturevents, die beim Wettbewerb die Mindestzahl von 70 Punkten erreicht haben, erhalten Geldsummen zwischen rund 35.000 und 100.000 Lei und werden Musik und Tanz, Theater, Literatur und zeitgenössische Kunst vor das interessierte Publikum bringen können. „Perform(d)ance – Tage des zeitgenössischen Tanzes“, das vom Deutschen Kulturzentrum Kronstadt veranstaltet wird, zählt auch heuer zu den Projekten, die von der Lokalbehörde unterstützt werden.



Die höchste Geldsumme, die das Bürgermeisteramt freisetzt, 100.000 Lei, geht an die erste Auflage des Festivals für Straßenmusik, Theater und Tanz, Tamtam, das vom Verein „Depoul de Art² Urban²“ veranstaltet wird, gefolgt von Carpaterras „Art² {i poveste mural²“ und dem Verein „Amural“, mit 99.700 Lei, der heuer erneut, im Rahmen der fünften Auflage des visuellen Festivals „Amural“, Kronstadts Altstadt in ein neues Licht setzen wird. Der Verein „Forums“ wird ein Festival für Comics veranstalten können.



„Istorie la persoana întîi“/Geschichte in der Ich-Form, erhält eine Finanzierung, ebenso wie das traditionell gewordene Festival der Transilvania-Universität, Etnovember, und die Libris- Musik- und Buchmesse, die vom Verein Libris Cultural veranstaltet wird. Ein weiteres Projekt der Kronstädter Universität, Bienala European² de Poezie/Europäische Biennale für Lyrik, hat auch finanzielle Unterstützung bekommen. Im Bereich Musik erhält der Fanzin-Verein Geld für die siebente Auflage des Jazz und Blues-Festivals, ebenso der Verein „Kids Music Production“ für die fünfte Auflage des Junior Music Fest.



Neu in der Kulturlandschaft der Stadt wird die Internationale Biennale für visuelle Kunst sein, Bienala Albastră/Blaue Biennale, des Kulturvereins Artessentia. Die Metropolis-Karawane wird dank des Bürgermeisteramts auch in diesem Jahr Filme im Freien ausstrahlen können.



Andere Veranstaltungen, die Finanzierung erhalten haben, sind das Ungarische Kulturfestival, der Tag der Multikulturalität in Kronstadt und das Projekt „Kronstadt – eine Gemeinschaft und ein zu entdeckendes Erbe“.