Vorstellungen vor und über Weihnachten

Temeswarer Schüler wirken mit

Von: Ştefana Ciortea-Neamţiu



Freitag, 09. Dezember 2016

Temeswar – Das Theater für Kinder und Jugendliche „Merlin“ aus Temeswar zeigt dem Publikum vor Weihnachten noch eine Premiere: „Ein Schlitten kommt die Straße entlang“. Die Schauspielerin und Regisseurin Diana Boboc gestaltete diese Vorstellung, die am Sonntag, dem 11. Dezember, um 11 Uhr im eigenen Haus gezeigt wird. „An Weihnachten begibt sich ein Junge auf die Straße und spielt an einem alten Leierkasten. Er trifft ein Mädchen, das noch an den Weihnachtsmann glaubt und das ihn zu sich nach Hause einlädt. Dort wird die Großmutter des Mädchens ihnen sowie allen Anwesenden erzählen, warum es den Weihnachtsmann gibt und warum dieser allen Kindern der Welt die Wünsche erfüllt. Das wäre die Geschichte kurz gefasst“, erklärt Diana Boboc. Die Vorstellung wird auch am 15. Dezember um 17 Uhr auf der Bühne der Oper und am 18. Dezember wieder im eigenen Haus gespielt. Für den 18. Dezember sind zwei Vorstellungen vorgesehen: um 11 und um 12:30 Uhr. Es wirken die Kinder Cristi Berceanu, Lara Albu, Ema Albu, Petra Muntean, Vlad Nistor, Andrei Braşoveanu und Alexandra Cristescu mit,die Schüler am Banater Kolleg sind.