Vortrag zum Brot in der Johanniskirche

Von: Michael Mundt



Sonntag, 07. Juli 2019

Hermannstadt – „Brot. Siebenbürgische Perspektiven, evangelische Inspirationen“ lautet der Titel des Vortrages, den Dr. Gerhild Rudolf am Montag, dem 8. Juli, in der Hermannstädter Johanniskirche halten wird. Die Leiterin des Begegnungs- und Kulturzentrums „Friedrich Teutsch“ stellt dabei Erfahrungen aus der kirchlichen Erwachsenenbildung rund um das Thema Brot vor. Der deutschsprachige Vortrag ist eine Begleitveranstaltung zur Ausstellung „Kann Spuren von Heimat enthalten. Eine Ausstellung über Essen und Trinken, Identität und Integration der Deutschen des östlichen Europas“ des Hauses des Deutschen Ostens in München in Zusammenarbeit mit dem Teutsch-Haus und dem Büchercafé Erasmus. Die zweisprachig gestaltete Ausstellung ist noch bis zum 20. Juli, von Montag bis Sonnabend zwischen 10 und 17 Uhr, im Terrassensaal zu sehen. Der Vortrag in der Johanniskirche beginnt am Montag um 18 Uhr.