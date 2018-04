Wahlen auf der Tagesordnung

Die DFDKK-Vertreterversammlung wird zu einer ordentlichen Sitzung einberufen

Mittwoch, 04. April 2018

Kronstadt (ADZ) – Die Vertreterversammlung des Demokratischen Forums der Deutschen im Kreis Kronstadt (DFDKK) wird für Montag, den 16. April, 16.30 Uhr, zu einer ordentlichen Sitzung einberufen. Die Sitzung findet im DFDKK-Festsaal in Kronstadt/Brașov, Dr.-Gh.-Baiulescu-Straße 2, statt. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte:



1. Tätigkeitsberichte des Vorsitzenden und der Vorstandsmitglieder für das Arbeitsjahr 2017/2018;

2. Aussprache zu den Berichten;

3. Rechnungslegung für das Jahr 2017;

4. Bericht der Rechnungsprüfer;

5. Haushaltsvoranschlag für das Jahr 2018;

6. Gründung des Deutschen Ortsforums Brenndorf;

7. Wahl des DFDKK-Vorsitzenden;

8. Wahl des DFDKK-Vorstands;

9. Wahl der Rechnungsprüfer-Kommission;

10. Allfälliges.



Die Sitzungen der DFDKK-Vertreterversammlung sind öffentliche Veranstaltungen, an denen jedes Forumsmitglied sowie Gäste teilnehmen können. Das Recht, während der Sitzung zu den Punkten der Tagesordnung Stellung zu nehmen, sowie das Stimmrecht stehen nur den DFDKK-Delegierten zu.



Auf Grund satzungsmäßiger Verfügungen setzt sich die DFDKK-Vertreterversammlung aus 40 Delegierten zusammen. Das Deutsche Ortsforum Kronstadt entsendet 20 Delegierte in die Vertreterversammlung des Kreisforums, und weitere 20 Delegierte kommen aus anderen Städten und Dörfern des Kreises.

Die Kronstädter Delegierten, die im Februar 2016 für ein vierjähriges Mandat gewählt wurden, sind: Edith Bertleff, Paul Binder, Werner Braun, Dieter Drotleff, Gundel Einschenk, Edmond Hermel, Dr. Albrecht Klein, Dipl.-Ing. Albrecht Klein, Werner Lehni, Christian Macedonschi, Emil Marian, Andreas Philippi, Eckart Schlandt, Dr. Steffen Schlandt, Ralf Sudrigian, Thomas Șindilariu, Rolf Truetsch, Arnold Ungar, Hans Wilk und Wolfgang Wittstock.



Bei den 20 DFDKK-Vertretern aus anderen Städten und Dörfern des Kreises Kronstadt handelt es sich um gewählte DFDKK-Vorstandsmitglieder, um Stadt- und Gemeinderäte, die auf Forumslisten kandidiert haben (dies gilt nur für ordentliche und nicht für sympathisierende Mitglieder), sowie um Kuratoren evangelischer Kirchengemeinden in jenen Ortschaften, die weder im DFDKK-Vorstand vertreten sind, noch Forumsvertreter im jeweiligen Kommunalrat aufweisen, in denen aber eine zahlenmäßig beachtenswerte Gemeinschaft von Personen deutscher Volkszugehörigkeit existiert. Aufgrund dieser Kriterien gehören der DFDKK-Vertreterversammlung gegenwärtig die Vorstandsmitglieder Christine Chiriac (Marienburg/Feldioara), Karl Arthur Ehrmann (Rosenau/Râșnov), Caroline Fernolend (Deutsch-Weißkirch/Viscri, zugleich Kreisrätin), Karl Hellwig (zugleich Stadtrat, Reps/Rupea), Paul Iacob (Zeiden/Codlea), Heidrun Junesch (Tartlau/Prejmer), Klaus Sifft (Wolkendorf/Vulcan) und Norbert Stengel (zugleich Munizipalrat, Fogarasch/Făgăraș), die Kommunalräte Robert Adams (Petersberg/Sânpetru), Octavian Bogdan (Zeiden), Dietmar Depner (Deutsch-Kreuz/Criț), Bruno Ercău (Fogarasch), Gerhild Gross (Deutsch-Weißkirch) und Johann Stefani (Deutsch-Tekes/Ticușu Vechi) sowie die Kuratoren Georg Foof (Nussbach/Măieruș), Karl Heinz Gross (Heldsdorf/Hălchiu), Anneliese Paiuc (Weidenbach/Ghimbav), Friederike Pall (Großschenk/Cincu), Erika Popescu (Honigberg/Hărman) und Erhard Porr (Neustadt/Cristian) an. Die DFDKK-Vertreter aus anderen Ortschaften als Kronstadt, die verhindert sind, an der Vertreterversammlung teilzunehmen, können sich – aufgrund eines schriftlichen Mandates – durch ein anderes in der jeweiligen Ortschaft wohnhaftes Mitglied der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft vertreten lassen.