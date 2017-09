Wein-Fest in Rosenau

Samstag, 23. September 2017

dd. Kronstadt – Die zweite Auflage des Weinfestes findet an diesem Wochenende in Rosenau/Râşnov statt. Nach dem im Vorjahr verzeichneten Erfolg dieser Veranstaltung anlässlich der Eröffnung des neuen Einkaufmarktes der Stadt, an der sich 14 Weinkeller beteiligt hatten, sind heuer 26 dabei, einschließlich aus dem Ausland. In dem im Stadtzentrum errichteten Zelt werden die Verkaufsstände samstags und sonntags ab 12 Uhr den Kunden zur Verfügung stehen. Angeboten werden die bekanntesten rumänischen Sorten von 21 inländischen Weinkellern, 4 aus der Republik Moldau und einem aus Spanien. Das Wein-Fest umfasst auch ein reiches Kulturprogramm, das an den beiden Tagen jeweils 13 Uhr, mit Blasmusik eingeleitet wird. Pop- und Folkloreformationen treten bis abends auf. Die Gruppe Claudia & Burzenland Party Band, die auch beim Oktoberfest für gute Stimmung sorgte, wird sonntags ab 15 bzw. 17 Uhr die Anwesenden mit ihrer Musik erfreuen. Organisatoren des Weinfestes sind das Rosenauer Bürgermeisteramt und das hiesige Informationszentrum für Tourismus.