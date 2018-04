Weinmesse im Hof der Kronstädter Kreisbibliothek

Von: Dieter Drotleff



Freitag, 20. April 2018

Kronstadt – Am Wochenende (20. - 22. April) findet im Hof der Kronstädter Kreisbibliothek „George Barițiu“ die zweite Auflage einer Weinmesse statt. Daran beteiligen sich 25 Produzenten, 300 Weinsorten aus dem In- und Ausland stehen im Angebot. Diese gehören der vorjährigen Weinproduktion an. Der Eintritt beträgt 40 Lei pro Person, eben damit sich die Messe nicht in ein Trinkgelage verwandelt. Die Teilnehmer können Weinproben im Ambiente des Gebäudes der Bibliothek, das eine besondere Architektur aufweist, und bei Musik genießen. Die nächste Weinmesse soll im Oktober organisiert werden, wenn die entsprechenden Weinsorten für den Winter vorgestellt werden. Diese kommen aus Griechenland, Frankreich, Spanien, Italien.