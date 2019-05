Weitere Klassen mit dualer Ausbildung

Von: Ralf Sudrigian



Freitag, 24. Mai 2019

Kronstadt – Beim Kronstädter Technischen Kolleg „Mircea Cristea“ werden im nächsten Schuljahr zwei Klassen im dualen System gegründet. Sie werden mit Unterstützung eines Gaslieferanten sowie mehrerer Firmen im Bereich Elektroenergie Fachkräfte für Gas- und sanitäre Anlagen bzw. Elektroinstallateure im Bereich Niederspannung ausbilden. Ihr Interesse an einer dualen Fachausbildung hat auch die Kronstädter Verkehrsregie RATBv gemeldet.



Sie plant, eine Klasse mit dualer Fachausbildung beim Technischen Kolleg zu fördern. Beim Wirtschaftskolleg „Andrei Bârseanu“ wollen mehrere Firmen aus dem Gastgewerbe Fachkräfte ebenfalls im dualen System ausbilden lassen. Solche Initiativen seien eine Lösung für den Mangel an Fachkräften, der immer stärker auch auf dem Kronstädter Arbeitsmarkt bemerkbar sei, sagte Stadtratsmitglied Adrian Oprică (PNL), der darauf hinwies, dass die Stadtverwaltung in dieser Hinsicht ihre Unterstützung zugesagt hat. Eine Vorreiterrolle in der dualen Fachausbildung hat bekanntlich der Deutsche Wirtschaftsklub Kronstadt (DWK) gespielt, der bereits 2012 die Initiative zur Gründung der dualen Fachschule Kronstadt (SPGK), die erste dieser Art in Rumänien, hatte.