Weitere Straßenmodernisierungen geplant

12 Straßen werden in den Vierteln Lazarett und Neppendorf erneuert

Dienstag, 29. November 2016

vp. Hermannstadt – Ein Ausschreibungsverfahren zur Modernisierung weiterer 12 Straßen in den Stadtvierteln Lazarett und Neppendorf/Turnişor hat das Hermannstädter Bürgermeisteramt anlaufen lassen. Die Arbeiten finanziert die Stadt über das Darlehen seitens der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBWE), welche das Vorhaben auch mittels ihres Internetauftrittes veröffentlicht hat.



„Die Arbeiten für das kommende Jahr bereiten wir jetzt schon vor. Das Ausschreibungsverfahren wird Anfang 2017 abgeschlossen, sodass im Frühling, sobald es das Wetter zulässt, die Anordnung zum Beginn der Arbeiten erlassen wird. Bis dato haben wir dieses Darlehen für die Erneuerung von 32 Straßen verwendet, wobei die Arbeiten auf 18 Straßen noch laufen“, so die Bürgermeisterin Astrid Fodor.



Das Paket Lazarett II umfasst die Straßen Dr. Corneliu Diaconovici, Lebedei, Luceafărului, Arcului, Libertăţii und die Nicolae Milescu Spătaru. Im Rahmen des Straßenpaketes Neppendorf I werden die Straßen Zăvoi, Stăvilarului, Aviaţiei, Cooperatorilor, Scurtă und Iazul Morii modernisiert. Die Arbeiten umfassen, je nach Zustand der Straßen, die Erneuerung des Wasserleitungsnetzes und der Kanalisation für das Niederschlagswasser, die Schaffung neuer Abflüsse, die Einrichtung der Kabelrohre für die freihängenden Kabel, die Erneuerung der Fahrbahnen und Gehsteige, die Einrichtung neuer Parkplätze und Grünflächen und die Pflanzung von Bäumen.



Den Wert der Arbeiten schätzt die Stadtverwaltung auf knapp 16,3 Millionen Lei ein, mit Mehrwertsteuer. Die Ausschreibungsdokumentation kann am Sitz des Hermannstädter Bürgermeisteramtes erworben, die Angebote können bis 16. Januar, um 10 Uhr eingereicht werden. Weitere Informationen zum Verfahren stehen bei der Internetadresse www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-161121a.html zur Verfügung.