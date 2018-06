Wellnesstag im Hermannstädter Volksbad

Von: Vlad Popa



Freitag, 08. Juni 2018

Zum internationalen Wellnesstag bietet das Volksbad ein reiches Programm für Kinder.

Foto: Bürgermeisteramt Hermannstadt

Hermannstadt – Den internationalen Wellnesstag begeht das Volksbad in Hermannstadt/Sibiu am morgigen Samstag. Im Februar wurde die dem Bürgermeisteramt untergeordnete Einrichtung Mitglied des Rumänischen Spa-Verbandes und setzte sich damit eines der Ziele, das nach den umfassenden auszuführenden Arbeiten, die im Sommer angegangen werden, erreicht werden soll.

Erstmals organisiert das Volksbad nun im Rahmen des internationalen Wellness-tages Tätigkeiten, die dem Wohlbefinden seiner Gäste gewidmet sind. Abgesehen vom kostenlosen Zutritt der Kinder zum Schwimmbecken zwischen 7 und 20 Uhr, können sich diese bei der Aqua Gym zwischen 10 und 11 Uhr sinnvoll und spielerisch sportlich betätigen, beim Schwimmwettbewerb zwischen 11.30 und 12.30 Uhr gegeneinander antreten und sich zwischen 13.30 und 14.30 Uhr anderen Tätigkeiten und Spielen widmen.



Zwecks Teilnahme ist die Anmeldung bei der Adresse www.desprespa.ro/programari-global-wellness-day/2018/Baia-Populara-Sibiu bis zum heutigen Freitag, um 20 Uhr notwendig. Einschreibungen werden auch bei der Telefonnummer 0269/214.445 entgegengenommen. Die Teilnahme der Kinder ist nur in Begleitung eines Elternteiles gestattet.