Weltgebetstag und landeskirchliche Ausstellung

Mittwoch, 28. Februar 2018

dd. Kronstadt – Weltweit wird der Weltgebetstag seit über 100 Jahren gefeiert. In der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien seit 1975. Nun wird zu dieser Feier am Freitag dem 2. März 2018, 17 Uhr, in die Blumenauer Kirche eingeladen. Der Gottesdienst wird von dem Canzonetta-Ensemble, geleitet von Ingeborg Acker, mitgestaltet. Die Gottesdienstordnung kommt heuer aus Surinam. Zu dem Gottesdienst wird herzlich eingeladen.



Eine landeskirchliche Ausstellung mit dem Titel „Ich bin ein Fremder – Fremde in der Bibel“ wird im März in der Schwarzen Kirche eröffnet. Zum Auftakt der Ausstellung wird zu dem Gottesdienst, am Sonntag, dem 4. März, 10 Uhr, in die Obervorstädter Kirche eingeladen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Besichtigung eines Teils der Ausstellung und die Gelegenheit eines Gedankenaustausches beim Kirchenkaffee im Festsaal des Forums. Im Gottesdienst von Sonntag, dem 25. Februar, wurde in der Obervorstädter Kirche Vikarin Katharina Ende aus Deutschland von Stadtpfarrer Christian Plajer eingesegnet. Innerhalb eines Jahres wird sie die Möglichkeit haben, die Honterusgemeinde gut kennen zu lernen, geistlich mitzuwirken, mit den Kirchengliedern in Kontakt zu kommen.