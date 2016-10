Werbung für Blutspenden

Von: Hans Butmaloiu



Donnerstag, 13. Oktober 2016

Kronstadt – Akute Not an Blutkonserven ist ein Thema, welches für gewöhnlich nach größeren Unfällen Aufmerksamkeit erregt und in der Regel melden sich in solchen Fällen auch viele freiwillige Spender. Ansonsten geht dies im Alltag unter. Auf einen Aufruf zu Blutspenden besonderer Art kam in diesen Tagen die Herzklinik „CLINICCO“ in Kronstadt/Braşov, welche für die Dauer der „Dracula“-Filmfestspiele den Slogan: „Menschen brauchen Blut! Dracula findet sich zurecht“ entwarf und für welchen als Partner die Veranstalter der Filmfestspiele gewonnen wurden.



Die Veranstalter der Filmfestspiele bieten zusätzlich zu den Gegenleistungen für Blutspenden (Bezahlung, Mittagessen, freier Tag) 60 Eintrittskarten zu Spielfilmen wie: „Under The Shadow“ (Uraufführung 13. Oktober), „Therapy“ (14. Oktober), „Blair Witch“ (15. Oktober) und drei Einladungen für je zwei Personen zu der Eröffnungsgala für die ersten drei Spender, welche sich am CLINICCO im Foyer des Stadttheaters melden. Für alle diejenigen, welche obige Termine nicht wahrnehmen können, gibt es andere Prämienpakete, die sie bei Vorlegen einer Bescheinigung für Blutspende während der Filmfestspiele einlösen können.



Marius Vălsănescu, Direktor der Dracula-Filmfestspiele erklärte: „Die Idee, für Blutspenden zu werben, hatte wir schon bei der ersten Auflage vor vier Jahren, doch wir konnten sie bis jetzt noch nicht umsetzen. Die Filmfestspiele enthalten einen großen Anteil an Fantasy Produktionen, nicht nur Horrorfilme, und es gibt auch einen Teil, der sich mit Fantasy-Filmen nur an Kinder wendet.



Ihrerseits will die Herzklinik CLINICCO ein Zeichen setzen und darauf hinweisen, dass die Zahl der Blutspender landesweit bei etwa zwei Prozent liegt, wobei statistisch alle drei Sekunden in Rumänien ein Patient eine Bluttransfusion benötigt. Der Schwerpunkt des Bedarfs an Blutkonserven liegt nicht bei Einsätzen nach Unfällen, sondern bei chirurgischen Eingriffen.