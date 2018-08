Werbung für den „Goldenen Hirsch“

Von: Ralf Sudrigian



Donnerstag, 09. August 2018

Das Logo des Schlagerfestivals am Kronstädter Marktplatz eignet sich als Erinnerungsfoto oder auch als Gewinnchance zu einer Festival-Einladung. Foto: Ralf Sudrigian

Kronstadt – Ein Foto mit dem Goldenen-Hirsch-Logo kann eine Einladung zum gleichnamigen Schlagerfestival bringen, das am 29. August in Kronstadt am Marktplatz in der Inneren Stadt beginnt. Das Foto muss auf das persönliche Facebook- oder Instagram-Konto mit der Botschaft „Vino la Cerbul de Aur 2018“, gefolgt von #CerbulDeAur2018 hochgeladen werden, um dann an einer Auslosung teilzunehmen.



Drei solche Goldene Hirsche gibt es in Rumänien: einer am Austragungsort am Kronstädter Marktplatz, einer in Bukarest neben dem Sitz der Nationalbank und einer in Konstanza/Constanţa neben dem Casino.