Winterzauber am Bulea

Erste Kochvorführungen im Rahmen des Gastronomie-Jahres

Von: Vlad Popa



Freitag, 08. Februar 2019

Hermannstadt – Das mittlerweile europaweit bekannte Eishotel am Bulea-See, das jährlich Hunderte Touristen auf ihrer Suche nach einmaligen Reiseerfahrungen anlockt, bietet am Wochenende ein besonders für Feinschmecker anziehendes Ereignis. Die ersten Kochvorführungen der Saison bietet im Restaurant „Ferdinand I. von Rumänien“ Jakob Hausmann, der Chefkoch des Bukarester Restaurants „Kleine Schweiz“, am heutigen Freitag und dem morgigen Samstag. Der „Winterzauber mit Jakob Hausmann“, der Teil des Programms anlässlich des Jahres „Hermannstadt – Gastronomische Region Europas“ ist, verspricht eine Sinfonie der Farben und Geschmäcker, die hier einige der bekanntesten Speisen der historischen Provinzen Rumäniens entstehen lassen wird. Reservierungen oder der Kauf von Eintrittskarten können über die E-Mail-Adresse bookings@hotelofice.ro abgewickelt werden, wo auch zusätzliche Informationen erfragt werden können, und eine Live-Übertragung wird bei der Internetadresse facebook.com/HotelOfIce an beiden Abenden zugänglich sein.



Das bei dieser Gelegenheit zubereitete Menü wird ab 19 oder 21 Uhr serviert und kostet insgesamt 195 Lei pro Person. Wer den Aufenthalt am Bulea-See verlängern und das Abendessen mit einer einzigartigen Übernachtung verbinden möchte, kann das für den Anlass zusammengestellte Angebot in Höhe von 395 Lei pro Person mit Übernachtung im Eishotel oder von 295 Lei pro Person mit Übernachtung in der Bulea-Hütte in Anspruch nehmen.



Ebenfalls im Rahmen der Veranstaltung werden die Teilnehmer und geladenen Gäste, darunter der bekannte Torwart Helmuth Duckadam, über die neuesten Partnerschaften und Zusammenarbeiten des Eishotels informiert. Weitere ähnliche Veranstaltungen planen die Betreiber des Eishotels bereits, sodass diejenigen, die am Wochenende nicht zugegen sein können, in nächster Zukunft wieder die Gelegenheit bekommen, Jakob Hausmanns Küche zu verkosten.