Wirtschaftliche Entwicklung durch Forschung

Seminare für Unternehmer und Wirtschaftsclubs

Von: Klaus Philippi



Donnerstag, 11. Januar 2018

Hermannstadt – Ein Seminar, in welchem Informationen zu dem Projekt-Aufruf 2.1B bekanntgegeben werden, organisiert die Entwicklungsagentur Zentrum (ADR Centru) am 16. Januar um 10 Uhr. Dabei wird es um die Gründung neuer Wirtschaftsclubs im Rahmen des Regionalen Operationsprogramms POR 2014-2020, prioritäre Achse 2, und um die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit kleiner und mittelständiger Unternehmen (KMU) gehen. Die genaue Adresse des in Karlsburg/Alba Iulia stattfindenden Seminars wird in Kürze mitgeteilt.



Am 4. Dezember wurde öffentlich zur Gründung, bzw. zum Dienstleistungs-Ausbau bereits bestehender Wirtschaftsclubs aufgerufen. Zur Teilnahme am Seminar am 16. Januar berechtigt sind Gesellschaften in ihrer Eigenschaft als Wirtschaftsclub-Gründer, öffentliche Lokalbehörden, akkreditierte höhere Bildungseinrichtungen, Forschungs- und Entwicklungs-Institute, Geschäftsverbände, GmbHs, Stiftungen und Gewerkschaften. Während des Seminars werden dem Geschäfts-Aufruf entsprechende Finanzierungs-Konditionen bekanntgemacht, und es wird in die Nutzung der MySMIS-Applikation eingeführt. Des Weiteren werden Geschäftsmodelle für Wirtschaftsclubs im künstlerisch-kreativen Bereich vorgestellt, die auch auf andere Industrie-Zweige übertragbar sind.



Die Einschreibung zum Seminar geschieht durch Ausfüllen eines Online-Formulars, abrufbar auf dem Link goo.gl/forms/fW0 CazLqmC5c2kQY2.

Im Rahmen desselben Regionalen Operationsprogramms POR 2014-2020 wurden etliche KMU am 21. Dezember 2017 dazu aufgerufen, die neuesten Forschungs-Ergebnisse aus dem TT-Bereich in ihren Investitionen zu berücksichtigen, nach Vorgabe der prioritären Achse 1, Investitionspriorität 1.1, Operation C. Die ADR Centru weist alle Interessenten darauf hin, zwei diesen Aufruf betreffende Seminare durchzuführen, je eines in Neumarkt/Târgu Mure{ am 23. Januar und in Kronstadt/Braşov am 25. Januar.



Genaue Details zum Ort des Seminars in beiden Städten folgen in Kürze. Teilnehmen können an beiden Seminaren KMU Geschäftspartner eines oder mehrerer akkreditierter Dienstleistungsunternehmen aus der TT-Branche. Interessierte Unternehmer werden gebeten, mittels einer Nachricht persönliche Kontaktdaten und Datum, bzw. Ort des bevorzugten Seminars an die E-Mail-Adresse programe@adrcentru.ro zu senden.