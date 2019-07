XI. Auflage der Tage der Handelsdiplomatie

Von: Ralf Sudrigian



Sonntag, 07. Juli 2019

Kronstadt – Im Hotel „Alpin“ in der Schulerau/Poiana Brașov wurde am Freitag die 11. Auflage der „Tage der Handelsdiplomatie“ eröffnet. Anlass dazu bot ein Treffen der Vertreter und Berater des Ministeriums für Handel und Geschäftsangelegenheiten mit Unternehmern aus dem Kreis Kronstadt/Brașov sowie mit Vertretern der zentralen und lokalen öffentlichen Behörden. An der Eröffnungsfeier beteiligten sich Handelsminister Ștefan-Radu Oprea, der Kronstädter Kreispräfekt Marian Rasaliu und der Präsident der Kronstädter Industrie- und Handelskammer, Silviu Costea. Besprochen wurden die Möglichkeiten, die sich für Unternehmen im Rahmen der EU-Handelsabkommen mit Drittstaaten für den internationalen Ausbau ihrer Geschäfte ergeben. Weitere Themen waren das Heranziehen von Fremdinvestitionen und ein Erfahrungsaustausch über Förderung und Vermarktung rumänischer Erzeugnisse und Dienstleistungen im Ausland.