Zahlen der Steuern für 2019

Von: Dieter Drotleff



Montag, 31. Dezember 2018

Kronstadt – Die Steuern für bevorstehendes Jahr 2019 können ab dem 8. Januar bei der Fiskus-Direktion und den dieser unterstellten Agenturen im Kronstädter Stadtgebiet beglichen werden. Wie auch in den vorangegangenen Jahren erfreut man sich einer Ermäßigung von 5 Prozent, wenn man diese voll bis zum 31. März bezahlt.



Ab 3. Januar steht den Stadtbewohnern auch der neue Anbau bei der Fiskus-Direktion in der Dorobanţilor-Straße zur Verfügung, der an diesem Tag eröffnet wird. Das neue Gebäude im Innenhof umfasst drei Stockwerke. Im Parterre wird es 13 Schalter geben, wo Informationen erteilt werden. Ein Gerät wird die Bons ausstellen, um die Reihenfolge der Abfertigungen einhalten zu können.In der 2. und 3. Etage werden die Büros für die Finanzangelegenheiten juristischer Personen eingerichtet. Im alten Trakt bleiben weiterhin die Schalter, wo man Steuern und Gebühren zahlen kann, aber auch dieser Bereich wurde modernisiert.