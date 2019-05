Zehn Jahre seit der Rückerstattung

Schloss Törzburg mit Sonderprogramm zum Kindertag

Von: Dieter Drotleff



Samstag, 25. Mai 2019

Kronstadt – Ein Sonderprogramm für Kinder wird am internationalen Kindertag, dem 1. Juni, im Schlossgarten der Törzburg organisiert. Desgleichen genießen diese, beginnend vom Kindergartenalter bis einschließlich zur VIII. Klasse, unentgeltlichen Eintritt in das Schloss an diesem Tag von 9 – 18 Uhr. Gebirgsjäger der Kronstädter Militäreinheit „Sarmizegetusa“ verwandeln den Schlossgarten an diesem Tag zu einem thematischen, interaktiven Park für die Kinder, die Freude und Interesse am Militär, der Natur und Bewegung haben.



Kletterwände, Drahtseilrutsche, Überraschungstrassen mit Hindernissen werden zur Verfügung stehen. Zum Abschluss stehen auch Geschenke für diese bereit. Sämtliche Veranstaltungen stehen unter der Schirmherrschaft der königlichen Hoheiten Maria Magdalena Holzhausen, Elisabeth Sandhofer und Dominic von Habsburg, den Enkelkindern von Königin Maria und Kinder deren Tochter, Prinzessin Ileana.



Anlass zu diesen Festlichkeiten ist die Rückgabe von Schloss Törzburg/Bran am 1. Juni vor genau zehn Jahren an die rechtmäßigen Erben. 1920 hatte der Kronstädter Stadtrat das Schloss Königin Maria für ihren Einsatz bei der Vereinigung von 1918 geschenkt. Bei ihrem 1938 erfolgten Tod wurde dieses von ihrer Tochter Ileana geerbt, die mit einem Mitglied der Familie von Habsburg verheiratet war. 1948 wurde das Schloss enteignet und ging in staatlichen Besitz über. Nach einem langwierigen Prozess wurde das Schloss 2006 an die Erben rückerstattet. Das Kulturministerium erhielt das Recht, in einer Übergangsperiode dieses noch bis zum 1. Juni 2009 zu verwalten.



Eine Büste der Königin Maria, ein Werk der Bildhauerin Miliţa Petraşcu wird an diesem Tag, 12 Uhr, enthüllt.