Zehn neue Niederflurbusse

Investitionen in das Hermannstädter Nahverkehrssystem fortgesetzt

Von: Vlad Popa



Freitag, 24. Mai 2019

Hermannstadt – Den Kauf zehn neuer Nahverkehrsbusse, die sich der Flotte des Nahverkehrsunternehmens Tursib ab Juni anschließen, hat das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu neulich abgeschlossen. Der Wert des Vertrages mit der BMC Truck & Bus S.R.L. Bukarest beträgt 10,5 Millionen Lei und stellt eine Investition aus dem städtischen Haushalt dar.



Die zehn Niederflurbusse der Marke City Bus Diamond haben eine Länge von 12 Metern, verfügen über drei Türen, einen von Daimler hergestellten Euro-6-Motor sowie eine Zufahrtsrampe für Personen mit Gehbehinderungen. Für das thermische Wohlbefinden der insgesamt 100 Fahrgäste sorgt eine Klima-, Lüftungs- und Beheizungsanlage. In den Fahrzeugen sind GPS-Geräte eingebaut, sodass sie in Echtzeit verfolgt werden können, und sechs Videokameras sorgen für die Sicherheit des Fahrers und der Mitfahrer. Für die Information der Fahrgäste verfügen die Busse über elektronische Anzeigen vorne, seitlich und hinten und im Innenbereich werden die Namen der Haltestellen auf zwei Monitoren angezeigt sowie akustisch angesagt. Für die Zahlung befinden sich in den Bussen Fahrkartenentwerter und Geräte für die Contactless-Zahlung per Bankkarte.



Der Kauf der neuen Busse ist nur eine Zwischenetappe, nachdem die Erneuerung des Tursib-Fuhrparks im Vorjahr mit dem Ankauf 55 neuer Busse begann (die ADZ berichtete). Die Modernisierung des Nahrverkehrssystems setzt die Stadtverwaltung mit zwei weiteren Projekten fort, für die EU-Mittel beantragt wurden und die sich in verschiedenen Auswertungsstadien befinden. Im Rahmen dieser Projekte sollen 40 Gasbusse angekauft werden, das Kartenverkaufssystem erneuert und ein Flottenmanagementsystem sowie eine Nahrverkehrsanwendung für mobile Geräte geschaffen werden. Fünf elektrische Kleinbusse, die über eigene Ladestationen verfügen sollen, werden zudem die demnächst einzuführende „Grüne Linie“ durch die Altstadt befahren.



Im Rahmen einer Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Lokalentwicklung und öffentliche Verwaltung werden neun weitere Elektrobusse angekauft; die zur Erwirkung der notwendigen EU-Mittel erforderliche Dokumentation stellt das Ministerium gerade fertig.