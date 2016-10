Zehnter Weihnachtsmarkt in Temeswar

Bürgermeisteramt beginnt mit Vorbereitungen

Von: Raluca Nelepcu



Mittwoch, 19. Oktober 2016

Temeswar – Die Vorbereitungen auf den Weihnachtsmarkt sind in vollem Gange. Bereits zum zehnten Mal organisiert die Stadt diesen Markt, wobei die feierliche Eröffnung für den 1. Dezember geplant ist. Die Holzhäuschen werden auch in diesem Jahr am Freiheitsplatz sowie auf den öffentlichen Plätzen vor dem Kinderpark und vor der Allgemeinschule Nr. 30 im Soarelui-Stadtteil stehen. Die interessierten Händler können sich ab dem 24. Oktober und bis zum 4. November beim Kulturhaus der Stadt Temeswar in der Miron-Costin-Str. 2, von Montag bis Freitag zwischen 11 und 15 Uhr melden. Hier müssen sie einen Antrag stellen sowie verschiedene Dokumente, die die Herkunft der angebotenen Produkte bestätigen, einreichen. Jene Händler, die Lebensmittel zum Verkauf stellen, müssen auch ein Gutachten von der Gesundheitsbehörde vorweisen. Wie in den vergangenen Jahren sollen auch heuer die Theken, an denen Lebensmittel verkauft werden, auf dem Parkplatz vor dem Modex-Kaufhaus eingerichtet werden. Der Temeswarer Weihnachtsmarkt bleibt bis zum 8. Januar 2017 geöffnet.