Zum Heiligen Wendelin

Mehrere Kirchweihfeste im Kreis Temesch begangen

Von: Raluca Nelepcu



Freitag, 19. Oktober 2018

Temeswar – Am Fest des Heiligen Wendelin, am Samstag, den 20. Oktober, wird das Weihefest der römisch-katholischen Kirche von Otveşti, eine Filiale der Pfarrei Busiasch/Buziaş im Kreis Temesch, gefeiert. Das Hochamt beginnt um 11 Uhr und wird vom römisch-katholischen Bischof József Csaba Pál zelebriert. Der Oberhirte des Bistums wird nach dem Pontifikalamt die neue Totenkapelle segnen, die unweit der Kirche vom Bürgermeisteramt und mit Unterstützung der Gläubigen erbaut wurde.



Ebenfalls am Samstag wird das Weihefest der römisch-katholischen Kirche des Heiligen Evangelisten Lukas der Bulgarischen Kolonie, einer Filiale der Pfarrei Altbeschenowa/Dudeştii Vechi, begangen. Obwohl die Anzahl der römisch-katholischen Gläubigen aus diesem Dorf in den vergangenen Jahrzehnten stark gesunken ist, kehren einmal im Jahr viele der ehemaligen Bewohner und Personen mit Wurzeln hier heim und feiern, in der Dorfkirche, ihr Kirchweihfest. Die Heilige Messe wird um 14 Uhr von Pfarrer Damian Kalapiš, Seelsorger in Arad-Grădişte, zelebriert. Im Friedhof von Altbeschenowa ist für 11 Uhr die Segnung der Totenkapelle angesetzt. Zu diesem Anlass wurde seitens des Bistums Temeswar Gheorghe Augustinov, Domherr, Pfarrer im Temeswarer Stadtteil Mehala, delegiert, um die Segnung in bulgarischer Sprache vorzunehmen.



Die römisch-katholische Gemeinde Medwesch/Urseni, Filiale der Fabrikstädter Pfarrei aus Temeswar, feiert am Samstag ihren Schutzpatron, den Heiligen Wendelin. Auf Einladung von János Kapor, Pfarrer in der Fabrikstadt, wird die Heilige Messe um 11 Uhr vom Generalvikar des Bistums Temeswar, Johann Dirschl, gefeiert. Ebenfalls am Tag des Heiligen Wendelin feiert auch die Filialkirche aus Porgau/ Pordeanu, die Tochtergemeinde der römisch-katholischen Pfarrei Tscha-nad/ Cenad, ihr Kirchweihfest. Die feierliche Messe wird am Sonntag, den 21. Oktober, um 12 Uhr, von Pfarrer Tamás Bene, Seelsorger in Tschanad, zelebriert. Am Sonntag feiert auch die Pfarrkirche aus Hatzfeld/ Jimbolia Kirchweih. Die Heilige Messe wird um 18 Uhr vom Hatzfelder Seelsorger Dr. Davor Lucacela zelebriert.