Zuordnung und Tätigkeit der Wahllokale

Stadt und Kreis führen zwei Arbeitstage für guten Verlauf der Wahlen ein

Von: Vlad Popa



Donnerstag, 23. Mai 2019

Die Einwohnermeldeämter in Hermannstadt und dem Kreis stellen Identitätskarten auch kommenden Samstag und Sonntag aus. Foto: Kreisrat Hermannstadt

Hermannstadt – Anlässlich der bevorstehenden Europawahl und der vom Staatspräsidenten Klaus Johannis ausgerufenen Volksbefragung, die gleichzeitig am 26. Mai abgehalten werden, informiert das Bürgermeisteramt Hermannstadt/Sibiu über die Aktualisierung der Abgrenzung der zu den in der Stadt eingerichteten Wahllokale gehörenden Gebiete. Im Vergleich zu den vergangenen Abstimmungen ändern sich die Zuständigkeitsbereiche der Wahllokale infolge der in Hermannstadt neu geschaffenen Straßen und der Umsiedlung einiger Wahllokale.



Die Straßen Bruxelles und Varşovia werden dem Wahllokal Nr. 3 in der Gymnasialschule Nr. 10 in der E.A. Bielz-Straße zugeordnet. Die Wähler in der Cuprului-Straße werden im Wahllokal Nr. 9 im Bau- und Architektur-Lyzeum „Carol I“ in der Pedagogilor-Straße erwartet. Die Bürger in der Viticultorilor-Straße wählen künftig im Wahllokal Nr. 11 in der Gymnasialschule Nr. 13 in der Langgasse/Strada Lungă. Die Straßen Diamantului, Rubinului, Safirului, Jadului, Opalului, Chihlimbarului, Ametistului, Perlei und Zirconiului gehören in Zukunft dem Wahllokal Nr. 14 in der Gymnasialschule Nr. 23 in der Zieglerstraße/Ţiglarilor an.



Die Stadtverwaltung gibt zudem die Umsiedlung einiger Wahllokale bekannt. Dementsprechend sind die Wahllokale Nr. 34 und 35 aus dem Kinderpalast/Palatul Copiilor in der Salzgasse/Constituţiei ausgezogen und in die Gymnasialschule Nr. 2 in der Reispergasse/Avram Iancu Nr. 13 eingezogen. Der Sitz des Wahllokals Nr. 67 zieht aus dem Schulsportklub in der Independen]ei-Straße in die Gymnasialschule Nr. 4 in der Spartacus-Straße Nr. 4-6 um.



Die aktualisierte Liste der Wahllokale kann bei der Internetadresse www.sibiu.ro, im Touristeninfozentrum am Sitz des Bürgermeisteramtes am Kleinen Ring/Piaţa Mică Nr. 22 oder am Eingang der Wahllokale eingesehen werden.

Ebenfalls im Licht der bevorstehenden Wahlen hat das Bürgermeisteramt das Arbeitsprogramm des Einwohnermeldeamtes vom 20. bis zum 26. Mai ändern lassen, damit die an der Abstimmung interessierten Wähler ihre Identitätskarten ausstellen oder erneuern lassen können. Demnach arbeiten die Bediensteten des Einwohnermeldeamtes kommenden Samstag zwischen 8 und 16 Uhr und am Sonntag werden zwischen 7 und 18 Uhr Unterlagen entgegengenommen und Identitätskarten den ganzen Tag über und bis 21 Uhr ausgehändigt. An diesen beiden Tagen werden die entsprechenden Gebühren direkt am Schalter erhoben. Bis morgigen Freitag wird die Ausgabefrist verkürzt, sodass die bis dahin eingegebenen Anträge bereits am Wochenende bearbeitet werden.



Das der Kreisverwaltung untergeordnete Einwohnermeldeamt informiert seinerseits, dass seine Direktionen in der Câmpului-Straße 14 und in den weiteren, im Kreis befindlichen 18 Städten und Gemeinden (Frauendorf/Axente Sever, Durles/Dârlos, Lasseln/Laslea, Orlat, Stolzenburg/Slimnic, Kleinscheuern/Şura Mică und Rothenturm/Turnu Roşu) am Samstag zwischen 8 und 16 Uhr und am Sonntag zwischen 8 und 20.30 Uhr geöffnet sein werden.