CFR vor Gewinn der Meisterschaft

Von: Michael Mundt



Donnerstag, 02. Mai 2019

Hermannstadt - Drei Spieltage vor dem Ende der Saison steht CFR Klausenburg mit fünf Punkten Vorsprung an der Spitze der 1. Liga. Bereits am Sonntag könnten die Mannschaft von Dan Petrescu ihren fünften Titelgewinn feiern. Sollte FCSB am Sonnabend bei CS Universitatea Craiova verlieren, reicht CFR bereits ein Unentschieden gegen Astra Giurgiu. Bei einem Unentschieden im Ion-Oblemenco-Stadion müsste Klausenburg das Spiel gegen die Mannschaft von Constantin Enache gewinnen.



Nach dem Ende der Hinrunde in der Abstiegsrunde können sowohl Gaz Metan Mediasch als auch Dinamo Bukarest für eine weitere Saison in der 1. Liga planen. Hingegen steht Concordia Chiajna nach der 0:2-Niederlage gegen Mediasch weiter am Tabellenende. Das Duell zwischen Dunărea Călărași und dem FC Hermannstadt, die ebenfalls auf Abstiegsplätzen rangieren, endete 0:0 und brachte für keinen der Aufsteiger einen Befreiungsschlag. Die Hermannstädter konnten als einzige Mannschaft bisher kein Spiel gewinnen.