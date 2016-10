CSM Bukarest mit zweiter Niederlage

Dienstag, 01. November 2016

Hermannstadt (ADZ) - Bereits am Freitag unterlag der amtierende Champions-League-Sieger CSM Bukarest gegen die Ungarinnen von Györi ETO KC in eigener Halle mit 24:27 (13:9). Noch kurz nach der Pause (32.) hatte CSM einen 5-Tore-Vorsprung. Was dann folgte war ein epischer Einbruch. Binnen sieben Minuten konnten die Ungarinnen das Spiel vor einem völlig irritierten Publikum drehen und brachten den Bukaresterinnen damit die zweite Niederlage im dritten Gruppenspiel bei.