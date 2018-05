CSM Steaua zieht ins Halbfinale ein

Dienstag, 15. Mai 2018

Bukarest (ADZ) - Im Viertelfinale der Basketball-Playoff-Spiele hat CSM Steaua EximBank als letzte Mannschaft den Einzug ins Halbfinale geschafft. Die Bukarester setzten sich im fünften und entscheidenden Spiel mit 76:69 (25:13, 24:18, 12:19, 15:19) gegen BC SCM Temeswar durch.

Die ersten Halbfinalspiele finden am Samstag statt. Dabei empfängt CSU Hermannstadt den CSU Großwardein (17:30 Uhr) und U-BT Klausenburg die Mannschaft von CSM Steaua EximBank (19:15). Die zweiten Spiele der Best-of-Five-Serie finden dann am Montag abermals in Hermannstadt (18:00) und Klausenburg (20:00) statt.