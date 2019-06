Dinamo Bukarest ist zum vierten Mal in Folge rumänischer Handball-Meister

Freitag, 24. Mai 2019

Bukarest (ADZ) – Dinamo Bukarest ist erneut rumänischer Handballmeister. Am Mittwoch gewann die Mannschaft auch das Rückspiel gegen HC Dobrudscha Sud (33:19). Bereits eine Woche zuvor hatte Dinamo in Konstanza mit 33:26 gewonnen. Für die Bukarester ist es der vierte Titel in Serie und die 16. Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Auch wird die Mannschaft in der kommenden Saison wieder in der EHF Champions League starten.



Der HC Dobrudscha Sud startet ebenso wie Potaissa Thorenburg im EHF Cup. Die Siebenbürger siegten im „kleinen Finale“ gegen CSM Bukarest. CSM startet im drittklassigen EHF Chal-lenge Cup, welchen die Mannschaft bereits in der abgelaufenen Saison gewinnen konnte.



Abgestiegen sind CSU Suczawa und CSU Klausenburg. CSM Fogarasch und HC Buzău spielen in einer Relegationsrunde gegen die Zweitligisten CSM Alexandria und CSM Schäßburg um den Klassenerhalt. (mm)