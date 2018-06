Dinamo wieder Meister

Sieg im Finale gegen Rekordsieger Steaua Bukarest

Dienstag, 05. Juni 2018

Symbolfoto: Wikimedia Commons

Bukarest (ADZ) - Dinamo Bukarest hat zum dritten Mal in Folge die rumänische Handballmeisterschaft gewonnen. Im entscheidenden dritten Spiel siegte die Mannschaft mit 22:19 (13:10) gegen Steaua Bukarest. Die reguläre Saison hatte noch der Rekordmeister auf dem ersten Platz abschließen können. In der Endrunde siegte Dinamo zunächst gegen HC Konstanza (2:1) und im Halbfinale gegen Potaissa Thorenburg (2:0). Steaua Bukarest gewann im Viertelfinale gegen Minaur Baia Mare (2:0) und zog nach zwei Siegen gegem CSM Bukarest (2:1) ins Finale ein. Mit jetzt 15 Meisterschaften schließt Dinamo weiter zu Rekordmeister Steaua Bukarest (28) auf.



Das kleine Finale gewann Thorenburg mit 2:1 gegen CSM Bukarest. Bereits am 20. Mai hatte die Mannschaft den EHF Challange Cup gegen AEK Athen gewonnen, trotz einer knappen Niederlage im Rückspiel in Griechenland.