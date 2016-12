Europe Cup: Erster Sieg für U-BT Klausenburg

Donnerstag, 22. Dezember 2016

Bukarest (ADZ) - Die Basketballer von U-BT Klausenburg haben in der Zwischenrunde des Europe Cups mit dem 79:69-Sieg gegen Pau-Orthez ihr erstes Spiel gewonnen. Nach anfänglichen Problemen setzten sich die Siebenbürger am Dienstag vor heimischer Kulisse gegen die französische Mannschaft durch. Aleksandar Rasic war mit 21 Punkten bester Werfer von U-BT. Das Auftaktspiel hatten die Klausenburger beim ungarischen Vizemeister Alba Fehérvar mit 83:92 verloren, am 4. Januar bestreitet U-BT das nächste Spiel, ebenfalls vor Heimpublikum, gegen BK Pardubice. In der Europe-Cup-Zwischenrunde treten in sechs Vierergruppen 24 Mannschaften an. Nach Hin- und Rückspielen qualifizieren sich die sechs Gruppensieger und die zwei besten Gruppenzweiten für die Runde der besten 16 Teams.