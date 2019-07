Halep gewinnt rumänisches Duell

Freitag, 05. Juli 2019

London (ADZ) - Simona Halep hat beim Tennis-Turnier in Wimbledon die dritte Runde erreicht. Gegen Mihaela Buzărnescu gewann die French-Open-Siegerin von 2018 mit 6:3, 4:6, 6:2. Sowohl Halep als auch Buzărnescu hatten ordentliche Probleme, ihre eigenen Aufschlagspiele durchzubringen. Allein im ersten Satz tauschten die beiden insgesamt sechs Breaks. Da Halep aber zu Beginn und zum Ende des Satzes stabiler agierte, ging der Durchgang mit 6:3 an die Favoritin. Die Aufschlagverluste setzten sich auch im zweiten Satz fort, dieses Mal mit dem besseren Ende für Buzărnescu. Bitter für Simona Halep, die schon mit Satz und Break geführt hatte. Erst den letzten Satz konnte die ehemalige Weltranglisten-Erste souverän gewinnen, die nun auf Victoria Azarenka aus Weißrussland trifft.

„Ich denke, das Spiel war in Ordnung“, erklärte Simona Halep nach dem rumänischen Duell. „Es ist immer schwer auf Rasen zu spielen und dieses Match war noch etwas schwerer als in der ersten Runde. Ich bin sehr froh, dass ich es geschafft habe.“



Am gestrigen Nachmittag spielte noch Monica Niculescu gegen Elise Mertens aus Belgien um den Einzug in die dritte Runde. Bereits in der ersten Runde waren die Qualifikantin Elena-Gabriela Ruse gegen Julia Görges 5:7, 1:6 sowie Ana Bogdan gegen Johanna Konta 5:7, 2:6 und Sorana Cîrstea gegen Amanda Anisimova 3:6, 3:6 ausgeschieden. Niculescu gewann ihr Auftaktspiel gegen Andrea Petkovic 2:6, 6:2, 7:5.