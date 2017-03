Niculescu gegen Cîrstea

Tennis-Turnier von Indian Wells startet

Dienstag, 07. März 2017

Indian Wells (ADZ) - Das kombinierte Damen und Herren-Event in der südkalifornischen Wüste von Indian Wells ist eines der größten Tennis-Turniere des Jahres. Simona Halep gewann das Damen-Turnier im März 2015 gegen Jelena Jankovic. In diesem Jahr läuft es bei der Weltranglisten-Vierten noch nicht rund. Auf das frühe Aus bei den Australian Open folgte das verletzungsbedingte Aus bei der St. Petersburg Ladies Trophy. Neben Halep (4.) ist auch Irina-Camelia Begu (29.) für die zweite Runde gesetzt.



In der ersten Runde kommt es zum rumänischen Duell zwischen Monica Niculescu und Sorana Cîrstea. Die Siegerin trifft in der zweiten Runde auf Timea Bacsinszky aus der Schweiz.



Während Ana Bogdan in der ersten Qualifikationsrunde gegen Nao Hibino knapp mit 6:4, 2:6 und 6:7 unterlag, hat Patricia Maria Ţig noch Chancen auf die Qualifikation für das Hauptturnier. In der vergangenen Nacht spielte sie gegen Julia Boserup um den Aufstieg.



Ebenfalls in der Nacht traf Marius Copil in der ersten Runde der Herren-Qualifikation auf den Tschechen Lukas Rosol.

Turnierfavoriten sind Andy Murray, der erst am Wochenende in Dubai seinen 45. ATP-Turniersieg feierte und die Australian-Open-Siegerin Serena Williams.