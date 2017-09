Poli Temeswar setzt Siegesserie fort

Erster Saisonerfolg für Concordia Chiajna

Von: Siegfried Thiel



Dienstag, 12. September 2017

Zweimal 1:2 hieß es in den Montagsspielen der Ersten Rumänischen Fußballliga. Die bislang schlechter als ihre Gegner platzierten Mannschaften aus Temeswar und Chiajna holten sich drei wichtige Zähler bei Dinamo Bukarest bzw. Gaz Metan Mediasch und ließen diese mit den zusätzlichen drei Punkten in der Tabelle hinter sich. Poli Temeswar schaffte ihren dritten Sieg in Folge und Concordia Chiajna verbuchte den ersten Drei-Punkte-Erfolg in dieser Saison.

Das Thema Nationalmannschaft wollten die Reporter nach dem Spiel gegen Poli bei Dinamo-Coach Cosmin Contra anschneiden. „Jetzt interessiert mich das nicht; das war die schwerste Niederlage seit ich bei Dinamo bin. Ich weiß nicht, was in der zweiten Halbzeit geschehen ist“, so Contra nach dem Spiel. Dass er und Dan Petrescu in der Pole Position für die Nachfolge von Christoph Daum als Nationaltrainer Rumäniens sind, interessierte Contra an diesem Abend kaum.



Die mittlerweile auf die Play-Out-Plätze abgerutschte Dinamo macht dem Trainer hinreichend Sorgen. „Wir wussten, dass Poli eine gute Kontermannschaft hat“, schickte er auch ein wenig Lob an seinen einstigen Temeswarer Verein. Die Temeswarer liegen nun einen Punkt vor Dinamo und haben derzeit einen Play-Off-Platz inne. Costache hatte zwar die Platzherren aus der Hauptstadt in Führung geschossen, doch Va{vari per Strafstoß und der beste Mann auf dem Platz, Dr˛ghici, drehten das Resultat, das nach vergebenen Großchancen aus der zweiten Halbzeit auch deutlich höher für die Banater hätte ausfallen können. Concordia Chijana ging in Mediasch durch Patache und Batin 2:0 in Führung, blieb dann ohne zwei Feldspieler und konnte den Sieg über die Zeit retten. Der Anschlusstreffer durch Golubovic in der vorletzten Minute der Nachspielzeit hat nur noch statistischen Wert. Gaz Metan Mediasch ist nun mit mageren vier Zählern vorletzte der Liga.