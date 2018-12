Die rumänische Handball-Nationalmannschaft hat trotz einer Niederlage gegen Ungarn das Halbfinale Europameisterschaft in Frankreich erreicht. Am Ende stand es 31:29 (17:17) für die ungarische Auswahl von Trainer Kim Rasmussen. Dabei hätte der Sieg höher ausfallen müssen, damit sich die Mannschaft noch für das Halbfinale qualifiziert. Da im abschließenden Gruppenspiel die Niederlande gegen Deutschland 27:21 (13:11) gewann, zog Rumänien im Dreiervergleich gegen Norwegen und Ungarn ins Halbfinale ein. Dem Titelverteidiger aus Skandinavien fehlte am Ende ein Tor für den Einzug in die Vorschlussrunde. Gegen Spanien gewann Norwegen schon am Nachmittag mit 33:26 (18:17). Der Rekord-Europameister verpasst damit zum ersten Mal seit 18 Jahren ein EM-Halbfinale – auch wegen der sensationellen 32:33-Auftaktniederlage gegen Deutschland – und spielt nun gegen Schweden um den fünften Platz.