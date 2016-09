Simona Halep im Halbfinale

Hermannstadt (ADZ) - Mit einem Sieg gegen Madison Keynes ist Simona Halep beim WTA Turnier im chinesisischen Wuhan in das Halbfinale aufgestiegen. In zwei Sätzen (6:4, 6:2) bezwang die Weltranglisten-Fünfte die Amerikanerin und qualifizierte sich damit auch für die WTA Championships 2016 Ende des Monats in Singapur. Beide Spielerinnen standen sich in diesem Jahr bereits zum dritten Mal gegenüber und zum dritten Mal ging Simona Halep als Siegerin vom Court. In der Runde der letzten Vier trifft Halep nun auf die Tschechin Petra Kvitova. Im zweiten Halbfinale stehen sich die Russin Svetlana Kuznetsova und die Slowakin Dominika Cibulkova gegenüber.