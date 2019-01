Simona Halep zum Auftakt der Australian Open gegen Kaia Kanepi

Von: Michael Mundt



Donnerstag, 10. Januar 2019

Melbourne (ADZ) - Simona Halep trifft zum Auftakt der Australian Open auf Kaia Kanepi. Die Estin steht aktuell auf Platz 61 der Tennis-Weltrangliste. Die an Nummer 25 gesetzte Mihaela Buzărnescu hat mit der ungesetzten Venus Williams ein deutlich schwieriges Los gezogen. Darüber hinaus trifft Irina-Camelia Begu auf Andrea Petkovic aus Deutschland, Monica Niculescu auf die Amerikanerin Amanda Anisimova und Sorana Cîrstea auf Rebecca Peterson aus Schweden. Die Gegnerin von Ana Bogdan wird eine Qualifikantin sein. Der einzige rumänische Starter bei den Männern ist Marius Copil, der auf den Spanier Marcel Granollers trifft. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Melbourne.

Die deutschen Hoffnungsträger Angelique Kerber und Alexander Zverev treffen zum Auftakt auf Außenseiter aus Slowenien. Wimbledonsiegerin Kerber bekommt es mit Polona Hercog zu tun, ATP-Finalist-Gewinner Zverev mit Aljaz Bedene. Unter normalen Umständen dürften die besten deutschen Tennisprofis keine Probleme mit ihren Erstrunden-Gegnern haben.