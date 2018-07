Skandal um Versteigerung

SSC Farul nimmt nicht an Auktion von „FC Farul Constanța“ teil

Von: Michael Mundt



Mittwoch, 27. Juni 2018

"Farul sind wir". Ein Banner der Farul-Fans im Spiel gegen CFR Constanța.

Foto: Michael Mundt

Konstanza (ADZ) - Der Suporter Spirit Club Farul Constanța hat nicht an der Auktion zum Erwerb der Marke „FC Farul Constanța“ teilgenommen. SSC Farul Constanța ist ein von Fans gegründeter Verein, der sich auf die Geschichte des aufgelösten FC Farul beruft und in der abgelaufenen Saison den Aufstieg in die zweite Liga geschafft hat. Die Fanvereinigung Asociația Suporter Spirit Club Farul Constanța begründete ihren Schritt damit, dass der Liquidator diese aus dem Bieterverfahren ausschließen will. „In jedem neuen Verfahren waren wir gezwungen steigende Einschreibegebühren zu zahlen, wobei unsere Angebote abgelehnt wurden, was uns vermuten lässt, dass wir aus der Auktion ausgeschlossen werden sollen.“ Gegen die Insolvenzverwalterin Corina Curutz sowie den ehemaligen Patron Giani Nedelcu hat die Fanvereinigung Strafanzeige gestellt.

Der langjährige Erstligist und Pokalfinalist von 2005, FC Farul Constanța, zog sich im Sommer 2016 aufgrund finanzieller Schwierigkeiten aus der zweiten Liga zurück und wurde in der Folge aufgelöst. Zur gleichen Zeit gründeten Anhänger der Mannschaft die Asociația Suporter Spirit Club Farul Constanța, welcher zur anstehenden Saison 2016/17 eine Mannschaft für die Kreisliga anmeldete. Schon im ersten Jahr schaffte SSC Farul Constanța souverän den Aufstieg in die dritte Liga. In der abgelaufenen Saison lieferte sich die Mannschaft ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Progresul Spartac 1944, welches SSC Farul für sich entscheiden konnte.

Eine erste Auktion fand am 19. Dezember 2017 statt, allerdings überwies der Gewinner der Auktion, Eugen Palcu, die Versteigerungssumme von rund 1 Mio Lei nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen 30 Tage. Von den Mitbietern wurde im Nachhinein geäußert, dass es sich bei Palcu um einen Geschäftspartner von Nedelcu handeln soll. Eine zweite Auktion im März wurde von Seiten des Liquidator ausgesetzt, als einziger Bieter hatte sich die Fanvereinigung registriert.