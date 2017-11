Stadion in Craiova eingeweiht

Dienstag, 14. November 2017

Foto: Michael Mundt

Craiova (ADZ) - Mit einem Spiel zwischen CS Universitatea Craiova und SK Slavia Prag wurde am vergangenen Freitag das neue Ion-Oblemenco-Stadion in Craiova eingeweiht. Das Stadion hat eine offizielle Kapazität von 30.929 Plätzen und erfüllt die Anforderungen von FIFA, UEFA und der Rugby-Verbände. Die Kosten des Stadionbaus sollen sich auf bis zu 280 Millionen Lei belaufen haben. Mit dem Bau wurde im September 2015 begonnen, ursprünglich sollte es bereits im Sommer eröffnet werden. Noch am Freitag, Stunden vor der Eröffnung, wurden die letzten Wände gestrichen und Blumenbeete angelegt.



Eröffnet wurde das Stadion mit einem Freundschaftsspiel gegen den tschechischen Erstligisten Slavia Prag. Der amtierende Meister wurde 2015 von CEFC China Energy Company übernommen. An einer Investition der Chinesen ist auch CS Universitatea Craiova interessiert. Slavia gewann gegen einen enttäuschenden Gastgeber mit 4:0. Viele der rund 29.000 Zuschauer verließen schon 20 Minuten vor Ende der Begegnung das Stadion.



Das neue Stadion wurde neben dem alten Ion-Oblemenco-Stadion, von dem noch einige Reste der Haupttribüne stehen, errichtet. Es ist nach der Bukarester National-Arena, dem neuen Ilie-Oană-Stadion in Ploiești sowie der Cluj Arena der vierte große Stadionneubau. Demnächst soll auch im nahen Târgu Jiu ein 13.000 Zuschauer fassendes Stadion eröffnet werden. Darüber hinaus wird auch in Arad ein neues Stadion gebaut.